Сегодня, 6 октября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 30 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть неизвестного мужчины, тело которого нашли в багажнике машины после ДТП. Все детали читайте в материале.

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В 30 серии сериала «Слід» вы узнаете:

Кем оказался мужчина, тело которого нашли в багажнике после ДТП?

Почему в машине были найдены следы высококачественного афганского героина?

Имеет ли отношение к убийству неизвестного музыкант Игнатов, отпечатки пальцев которого нашли в машине?

Кто на самом деле совершил убийство неизвестного мужчины?

Video: «Слід»: чем заинтересует 30 серия детективного сериала Сериал Слід 30 серия на сайте СТБ уже 06.10.2020. О чем сюжет тридцатой серии фильма Слід читайте в анонсе

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