«Слід»: чем заинтересует 30 серия детективного сериала
06.10.2020
Сегодня, 6 октября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 30 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть неизвестного мужчины, тело которого нашли в багажнике машины после ДТП. Все детали читайте в материале.
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В 30 серии сериала «Слід» вы узнаете:
- Кем оказался мужчина, тело которого нашли в багажнике после ДТП?
- Почему в машине были найдены следы высококачественного афганского героина?
- Имеет ли отношение к убийству неизвестного музыкант Игнатов, отпечатки пальцев которого нашли в машине?
- Кто на самом деле совершил убийство неизвестного мужчины?
Video: «Слід»: чем заинтересует 30 серия детективного сериала
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