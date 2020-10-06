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«Слід»: чем заинтересует 30 серия детективного сериала

06.10.2020

Сегодня, 6 октября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдет 30 серия детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать смерть неизвестного мужчины, тело которого нашли в багажнике машины после ДТП. Все детали читайте в материале. 

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В 30 серии сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кем оказался мужчина, тело которого нашли в багажнике после ДТП?
  • Почему в машине были найдены следы высококачественного афганского героина?
  • Имеет ли отношение к убийству неизвестного музыкант Игнатов, отпечатки пальцев которого нашли в машине?
  • Кто на самом деле совершил убийство неизвестного мужчины? 

Video: «Слід»: чем заинтересует 30 серия детективного сериала

Сериал Слід 30 серия на сайте СТБ уже 06.10.2020. О чем сюжет тридцатой серии фильма Слід читайте в анонсе

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