Сьогодні, 6 жовтня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийде 30 серія детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розслідувати смерть невідомого чоловіка, тіло якого знайшли в багажнику автівки після ДТП. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 30 серії серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

Ким виявився чоловік, тіло якого знайшли в багажнику після ДТП?

Чому в машині були знайдені сліди високоякісного афганського героїну?

Чи причетний до вбивства невідомого музикант Ігнатов, відбитки пальців якого знайшли в автівці?

Хто насправді скоїв убивство невідомого чоловіка?

Video: «Слід»: чим зацікавить 30 серія детективного серіалу Серіал Слід 30 серія на сайті СТБ вже 06.10.2020. Про що сюжет тридцятої серії фільму Слід читайте в анонсі

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