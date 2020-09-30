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«Слід»: чем заинтересуют 25―26 серии детективного сериала

30.09.2020

Сегодня, 30 сентября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 25 и 26 серии детективного сериала  «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство журналиста Александра Яблуневского, которое инсценировали под самоубийство, а также зверское убийство прокурора и его жены. Все детали читайте в материале. 

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В 25―26 сериях сериала «Слід» вы узнаете:

  • Какие отношения связывали журналиста и его соседку Елену?
  • Могло ли убийство стать актом мести ревнивого мужа Елены?
  • Было ли убийство прокурора и его жены ритуальным преступлением? 
  • Почему в деле об убийстве прокурора следователи ОСА параллельно разрабатывали две версии преступления?

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