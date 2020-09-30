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«Слід»: чим зацікавлять 25―26 серії детективного серіалу

30.09.2020

Сьогодні, 30 вересня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 25 і 26 серії детективного серіалу «Слід». Співробітники Особливої Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розслідувати вбивство журналіста Олександра Яблуневського, яке інсценували під самогубство, а також звіряче вбивство прокурора і його дружини. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Тарас Римар ― брутальний мачо з добрим серцем

У 25―26 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Які стосунки пов’язували журналіста і його сусідку Олену?
  • Чи могло вбивство стати актом помсти ревнивого чоловіка Олени?
  • Чи було вбивство прокурора і його дружини ритуальним злочином?
  • Чому в справі про вбивство прокурора слідчі ОСА паралельно розробляли дві версії злочину?

 

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