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«Слід»: чем заинтересуют 23―24 серии детективного сериала

29.09.2020

Сегодня, 29 сентября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 23 и 24 серии детективного сериала «Слід». Сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут разыскивать психопата, который при помощи пилорамы расчленил свою жертву на десять частей, а также расследовать гибель директора комбината Мальцева, застреленного во время охоты. Все детали читайте в материале. 

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В 23―24 сериях сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кто и зачем решил по-зверски расправиться с Викторией? 
  • Причастен ли к убийству владелец элитного спорткара, которому Виктория мешала строить дороги?
  • Кто во время охоты застрелил директора комбината Мальцева?
  • Удастся ли следователям ОСА раскрыть преступление, ведь каждый из подозреваемых имеет алиби?

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