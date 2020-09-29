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«Слід»: чим зацікавлять 23―24 серії детективного серіалу

29.09.2020

Сьогодні, 29 вересня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 23 і 24 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач будуть розшукувати психопата, який за допомогою пилорами розчленував свою жертву на десять частин, а також розслідувати загибель директора комбінату Мальцева, якого застрелили під час полювання. Всі деталі читайте в матеріалі.

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У 23―24 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто і навіщо вирішив так по-звірячому розправитися з Вікторією?
  • Чи причетний до вбивства власник елітного спорткара, якому Вікторія заважала будувати дороги?
  • Хто під час полювання застрелив директора комбінату Мальцева?
  • Чи вдасться слідчим ОСА розкрити злочин, адже кожен з підозрюваних має алібі?

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