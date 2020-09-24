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«Слід»: чем заинтересуют 19―20 серии детективного сериала

24.09.2020

Сегодня, 24 сентября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 19 и 20 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать убийство актрисы Анны Руденко, инсценированное под ДТП, а также таинственное удушение Светланы Зинкевич знакомой Станислава Шугаева. Все детали читайте в материале. 

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В 19―20 сериях сериала «Слід» вы узнаете:

  • Кто и зачем усадил Анну за руль уже мертвой и таким образом инсценировал ее смерть?
  • Неужели преступление совершила конкурентка Анны по работе, которая писала письма с угрозами?
  • Какие отношения связывали Станислава Шугаева с погибшей Светланой Зинкевич, тело которой нашли в лесопосадке недалеко от Киева?
  • Почему Станислав сначала будет обвинять в смерти Светланы ее мужа, а потом изменит свое мнение?

Video: «Слід»: чем заинтересуют 19―20 серии детективного сериала

Сериал Слід 19 и 20 серии на сайте СТБ уже 24.09.2020. О чем сюжет девятнадцатой и двадцатой серий фильма Слід читайте в анонсе

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