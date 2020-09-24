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«Слід»: чим зацікавлять 19―20 серії детективного серіалу

24.09.2020

Сьогодні, 24 вересня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 19 і 20 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть убивство актриси Анни Руденко, інсценоване під ДТП, а також таємниче задушення Світлани Зінкевич знайомої Станіслава Шугаєва. Усі деталі читайте в матеріалі.

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У 1920 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтеся:

  • Хто і навіщо посадив Анну за кермо вже мертвою і таким чином інсценував її смерть?
  • Невже злочин скоїла конкурентка Анни по роботі, яка писала листи з погрозами?
  • Які стосунки пов’язували Станіслава Шугаєва із загиблою Світланою Зінкевич, тіло якої знайшли в лісопосадці неподалік Києва?
  • Чому Станіслав спочатку звинувачуватиме в смерті Світлани її чоловіка, а потім змінить свою думку?

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