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«Слід»: чем заинтересуют 13―14 серии детективного сериала

21.09.2020

Сегодня, 21 сентября, в 20:15 в эфир телеканала СТБ выйдут 13 и 14 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать таинственное исчезновение беременной суррогатной матери Лапенко Яны. Все детали читайте в материале. 

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В 13―14 сериях сериала «Слід» вы узнате:

  • При каких обстоятельствах исчезла Яна Лапенко?
  • Какой выкуп попросили у семьи Онищенко похитители Яны Лапенко?
  • Почему после смерти шантажиста дело об исчезновении суррогатной матери не закрыли?
  • Какое страшное прошлое связывает Яну Лапенко с Ксенией Онищенко?

Video: «Слід»: чем заинтересуют 13―14 серии детективного сериала

Сериал Слід 13 и 14 серии на сайте СТБ уже 21.09.2020. О чем сюжет тринадцатой и четырнадцатой серий фильма Слід читайте в анонсе

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