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«Слід»: чим зацікавлять 13―14 серії детективного серіалу

21.09.2020

Сьогодні, 21 вересня, о 20:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 13 і 14 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть таємниче зникнення вагітної сурогатної матері Лапенко Яни. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Топ образів найсексуальнішого актора серіалу Слід Олексія Суровцева

У 13―14 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтесь:

  • За яких обставин зникла Яна Лапенко?
  • Який викуп попросили в сім’ї Онищенків викрадачі Яни Лапенко?
  • Чому після смерті шантажиста справу про зникнення сурогатної матері не закрили?
  • Яке страшне минуле пов’язує Яну Лапенко з Ксенією Онищенко?

Video: «Слід»: чим зацікавлять 13―14 серії детективного серіалу

Серіал Слід 13 і 14 серії на сайті СТБ вже 21.09.2020. Про що сюжет тринадцятої та чотирнадцятої серій фільму Слід читайте в анонсі

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