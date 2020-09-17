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«Слід»: чем заинтересуют 11―12 серии детективного сериала

17.09.2020

Сегодня, 17 сентября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 11 и 12 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать похищение и убийство гражданина США Майкла Миллера. Все детали читайте в материале. 

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Больше по теме: Татьяна Кравченко: Ольга Косач — леди-справедливость

В 11―12 сериях сериала «Слід» вы узнате:

  • При каких обстоятельствах был похищен Майкл Миллер?
  • Почему невеста Майкла Инна Тартинская не сразу обратилась в полицию?
  • Кем на самом деле оказался Майкл Миллер?
  • Какое отношение к убийству Майкла имеет свекр Инны?

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