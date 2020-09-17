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«Слід»: чим зацікавлять 11―12 серії детективного серіалу

17.09.2020

Сьогодні, 17 вересня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 11 і 12 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть викрадення і вбивство громадянина США Майкла Міллера. Всі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: Тетяна Кравченко: Ольга Косач — леді-справедливість

В 11―12 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтесь:

  • За яких обставин був викрадений Майкл Міллер?
  • Чому наречена Майкла Інна Тартинська не відразу звернулася до поліції?
  • Ким насправді виявився Майкл Міллер?
  • Як пов’язаний із вбивством Майкла свекор Інни?

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