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«Слід»: чем заинтересуют 9―10 серии детективного сериала

16.09.2020

Сегодня, 16 сентября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 9―10 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать самые резонансные преступления. В новых сериях оперативники займутся сразу двумя делами: убийством журналиста Алексея Марченко и загадочной смертью молодой девушки Инны. Все детали читайте в материале. 

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Больше по теме: «Слід»: главные персонажи сериала

В 9―10 сериях сериала «Слід» вы узнате:

  • Над каким расследованием работал журналист Алексей Марченко, и за что его «убрали»?
  • Кто виновен в смерти Алексея: его жена или директор завода?
  • Почему под подозрение в убийстве девушки Инны попал ее парень?
  • Связано ли убийство Инны с появлением в Киеве бывшего заключенного, который в прошлом насиловал женщин?

Video: «Слід»: чем заинтересуют 9―10 серии детективного сериала

Сериал Слід 9 и 10 серии на сайте СТБ уже 16.09.2020. О чем сюжет девятой и десятой серий фильма Слід, читайте в анонсе

Video: «Слід»: чем заинтересуют 9―10 серии детективного сериала

Сериал Слід 9 и 10 серии на сайте СТБ уже 16.09.2020. О чем сюжет девятой и десятой серий фильма Слід, читайте в анонсе

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