Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слід»: чим зацікавлять 9―10 серії детективного серіалу

16.09.2020

Сьогодні, 16 вересня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 9 і 10 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть найрезонансніші злочини. У нових серіях оперативники займуться відразу двома справами: убивством журналіста Олексія Марченка і загадковою смертю молодої дівчини Інни. Всі деталі читайте в матеріалі.

след

Більше на тему: «Слід»: головні персонажі серіалу

У 9―10 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтесь:

  • Над яким розслідуванням працював журналіст Олексій Марченко, і за що його «прибрали»?
  • Хто винен у смерті Олексія: його дружина чи директор заводу?
  • Чому під підозру в убивстві дівчини Інни потрапив її хлопець?
  • Чи пов’язане вбивство Інни з появою в Києві колишнього в’язня, який у минулому ґвалтував жінок?

Video: «Слід»: чим зацікавлять 9―10 серії детективного серіалу

Серіал Слід 9 і 10 серії на сайті СТБ вже 16.09.2020. Про що сюжет дев'ятої та десятої серій фільму Слід, читайте в анонсі

Video: «Слід»: чим зацікавлять 9―10 серії детективного серіалу

Серіал Слід 9 і 10 серії на сайті СТБ вже 16.09.2020. Про що сюжет дев'ятої та десятої серій фільму Слід, читайте в анонсі

Читайте нас також у Viber і Telegram.

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати