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«Слід»: чем заинтересуют 7―8 серии детективного сериала

15.09.2020

Сегодня, 15 сентября, в 15:30 в эфир телеканала СТБ выйдут 7 и 8 серии детективного сериала «Слід», в котором сотрудники Особого Следственного Агентства под руководством Ольги Косач будут расследовать самые резонансные преступления. В новых сериях оперативники будут спасать маленького ребенка, которого нашел Тарас Рымарь. Все детали читайте в материале. 

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Больше по теме: «Слід»: главные персонажи сериала

В 7―8 сериях сериала «Слід» вы узнате:

  • При каких обстоятельствах Тарас Рымарь нашел маленького ребенка?
  • Успеют ли оперативники спасти жизнь ребенка?
  • На какие поступки пошла нищая для заработка денег?
  • Кто понесет ответственность за тяжкое преступление? И кто на самом деле виноват?

Video: «Слід»: чем заинтересуют 7―8 серии детективного сериала

Сериал Слід 7 и 8 серии на сайте СТБ уже 15.09.2020. О чем сюжет седьмой и восьмой серий фильма Слід, читайте в анонсе

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