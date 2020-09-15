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«Слід»: чим зацікавлять 7―8 серії детективного серіалу

15.09.2020

Сьогодні, 15 вересня, о 15:30 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 7 і 8 серії детективного серіалу «Слід», у якому співробітники Особливої ​​Слідчої Агенції під керівництвом Ольги Косач розслідуватимуть найрезонансніші злочини. У нових серіях оперативники рятуватимуть маленьку дитину, яку знайшов Тарас Римар. Усі деталі читайте в матеріалі.

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Більше на тему: «Слід»: головні персонажі серіалу

У 7-8 серіях серіалу «Слід» ви дізнаєтесь:

  • За яких обставин Тарас Римар знайшов маленьку дитину?
  • Чи встигнуть оперативники врятувати життя дитині?
  • На які вчинки пішла злиденна жінка задля заробітку грошей?
  • Хто понесе відповідальність за тяжкий злочин? І хто насправді винен?

Video: «Слід»: чим зацікавлять 7―8 серії детективного серіалу

Серіал Слід 7 і 8 серії на сайті СТБ вже 15.09.2020. Про що сюжет сьомої і восьмої серій фільму Слід, читайте в анонсі

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