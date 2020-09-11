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«Слід»: количество серий и график выхода нового сериала

11.09.2020

11 сентября на телеканале СТБ состоится премьера нового детективного сериала  «Слід». Это адаптация известного формата компании TeleAlliance Israel. Сколько серий в сериале и какой график его трансляции? Подробнее читайте в материале.

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Структура ОСА («Особое Следственное Агентство») объединяет уникальных специалистов разных областей: патологоанатома, баллиста, аналитика, оперативников, лаборантов, детективов, айтишников и др. Под руководством главы организации Ольги Сергеевны Косач (коллеги прозвали ее «Оса») они проводят весь спектр сложных экспертиз, исследований и оказывают помощь полиции в раскрытии самых тяжких преступлений.

Сериал След 2020 – 1 серия смотреть онлайн
Сериал След 2020 – 2 серия смотреть онлайн

В пятницу, 11 сентября, в 19:00 зрители увидят первые 4 серии — начало истории, из которых узнают, что такое агентство ОСА, чем оно занимается и как создавалось.

А уже с 14 сентября «Слід» зайдет в ежедневные расследования и будет выходить по будням, с понедельника по четверг, в 15:30 и 16:30!

Больше по теме: «Слід»: главные персонажи сериала

График выхода сериала «Слід»:

  • 11 сентября — 1, 2, 3 и 4 серии
  • 14 сентября — 5, 6 серии
  • 15 сентября — 7, 8 серии
  • 16 сентября — 9, 10 серии
  • 17 сентября — 11, 12 серии
  • 21 сентября — 13, 14 серии
  • 22 сентября — 15, 16 серии
  • 23 сентября — 17, 18 серии
  • 24 сентября — 19, 20 серии

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