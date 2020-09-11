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«Слід»: кількість серій і графік виходу нового серіалу

11.09.2020

11 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового детективного серіалу «Слід». Це адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Скільки серій у серіалі і який графік його трансляції? Детальніше читайте в матеріалі.

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Структура ОСА («Особлива Слідча Агенція») об’єднує унікальних фахівців з різних галузей: патологоанатома, баліста, аналітика, оперативників, лаборантів, детективів, айтішників та ін. Під керівництвом голови організації Ольги Сергіївни Косач (колеги прозвали її «Оса») вони здійснюють увесь спектр складних експертиз, досліджень і надають допомогу поліції в розкритті найбільш тяжких злочинів.

У п’ятницю, 11 вересня, o 19:00 глядачі побачать перші 4 серії — початок історії, з яких дізнаються, що таке агенція ОСА, чим вона займається і як створювалася.

А вже з 14 вересня «Слід» зайде в щоденні розслідування і буде виходити в будні (понеділок—четвер) о 15:30 і 16:30!

Більше на тему: «Слід»: головні персонажі серіалу

Графік виходу серіалу «Слід»:

  • 11 вересня — 1, 2, 3 і 4 серії
  • 14 вересня — 5, 6 серії
  • 15 вересня — 7, 8 серії
  • 16 вересня — 9, 10 серії
  • 17 вересня — 11, 12 серії
  • 21 вересня — 13, 14 серії
  • 22 вересня — 15, 16 серії
  • 23 вересня — 17, 18 серії
  • 24 вересня — 19, 20 серії

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