Что будет в 6 и 7 выпусках Счастливые за семь дней от 04.09.2022

Что готовят 6 и 7 выпуски мейковера «Щасливі за сім днів»?

4 сентября на телеканале СТБ выйдут сразу два выпуска мейковера «Щасливі за сім днів». В нем мы увидим истории двух женщин, которые смогут напомнить себе, что имеют право выбора. Каждая героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. А помогут им эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 4 сентября, 6 и 7 выпуски мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

Героиня 6 выпуска находится в состоянии постоянной обиды. 38-летняя Вита живет с мужем более 11 лет, однако они не женаты. Женщина каждый день ждет предложение, но так и не получает желаемый официальный статус супруги. Переживания Вита начала заедать, соответственно набирать вес. Несмотря на то, что женщина смогла добиться успеха в бизнесе, она все равно чувствует себя недостаточно уверенной. Более того, полностью зависит от мнения своего мужа.

Неужели муж Виты каждый день пишет другим женщинам и ищет красавиц в соцсетях?

Что стало причиной такой нелюбви к себе?

Неужели Вита готова умалчивать об обидах, чтобы понравиться окружающим?

Сделает ли предложение Вите ее муж?

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В 7 выпуске эксперты будут помогать 27-летней Анне Грабчук. Жизнь молодой девушки проходит мимо, а все из-за того, что гиперопека матери не дает шансов на личное. Шаг за шагом героине придется бороться с комплексами, учиться строить собственные границы, бороться со страхами. Однако сможет ли она стать лучшей версией себя, если рядом всегда есть мама, которая считает Аню своей собственностью?

Хватит ли Ане 7 дней, чтобы повзрослеть и разорвать невидимую пуповину с мамой?

Что привело к тому, что она стала социопатом, боится заводить новые знакомства и выходить в люди?

Кто поможет Ане воплотить мечту всей жизни и запеть?

И как изменится героиня выпуска в конце недели?

Не пропустите 6 и 7 выпуски мейковера «Щасливі за сім днів» 4 сентября в 19:50 на телеканале СТБ!

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