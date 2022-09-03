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Щасливі за сім днів

Что готовят 6 и 7 выпуски мейковера «Щасливі за сім днів»?

03.09.2022

4 сентября на телеканале СТБ выйдут сразу два выпуска мейковера «Щасливі за сім днів». В нем мы увидим истории двух женщин, которые смогут напомнить себе, что имеют право выбора. Каждая героиня пройдет путь не только внешней трансформации, но и внутренней, духовной. А помогут им эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская. Не пропустите в воскресенье, 4 сентября, 6 и 7 выпуски мейковера «Щасливі за сім днів» на СТБ.

Что будет в 6 и 7 выпусках Счастливые за семь дней от 04.09.2022

Героиня 6 выпуска находится в состоянии постоянной обиды. 38-летняя Вита живет с мужем более 11 лет, однако они не женаты. Женщина каждый день ждет предложение, но так и не получает желаемый официальный статус супруги. Переживания Вита начала заедать, соответственно набирать вес. Несмотря на то, что женщина смогла добиться успеха в бизнесе, она все равно чувствует себя недостаточно уверенной. Более того, полностью зависит от мнения своего мужа.

  • Неужели муж Виты каждый день пишет другим женщинам и ищет красавиц в соцсетях?
  • Что стало причиной такой нелюбви к себе?
  • Неужели Вита готова умалчивать об обидах, чтобы понравиться окружающим?
  • Сделает ли предложение Вите ее муж?

Что будет в 6 и 7 выпусках Счастливые за семь дней от 04.09.2022

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В 7 выпуске эксперты будут помогать 27-летней Анне Грабчук. Жизнь молодой девушки проходит мимо, а все из-за того, что гиперопека матери не дает шансов на личное. Шаг за шагом героине придется бороться с комплексами, учиться строить собственные границы, бороться со страхами. Однако сможет ли она стать лучшей версией себя, если рядом всегда есть мама, которая считает Аню своей собственностью?

  • Хватит ли Ане 7 дней, чтобы повзрослеть и разорвать невидимую пуповину с мамой?
  • Что привело к тому, что она стала социопатом,  боится заводить новые знакомства и выходить в люди?
  • Кто поможет Ане воплотить мечту всей жизни и запеть?
  • И как изменится героиня выпуска в конце недели?

Не пропустите 6 и 7 выпуски мейковера «Щасливі за сім днів» 4 сентября в 19:50 на телеканале СТБ!

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