Що буде у 6 та 7 випусках Щасливі за сім днів від 04.09.2022

Що готують 6 і 7 випуски мейковеру «Щасливі за сім днів»?
4 вересня на телеканалі СТБ вийдуть одразу два випуски мейковеру «Щасливі за сім днів». У ньому ми побачимо історії двох жінок, які зможуть нагадати собі, що мають право обирати. Кожна героїня пройде шлях не лише зовнішньої трансформації, а й внутрішньої, духовної. А допоможуть їм експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро і фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. Не пропустіть у неділлю, 4 вересня, 6 і 7 випуски мейковеру «Щасливі за сім днів» на СТБ.
Героїня 6 випуску знаходиться у стані постійної образи. 38-річна Віта живе з чоловіком більше 11 років, проте вони не одружені. Жінка щодня чекає на пропозицію, але так і не отримує бажаний офіційний статус дружини. Постійне переживання Віта почала заїдати, а відповідно набирати вагу. Попри те, що жінка змогла досягти успіху в бізнесі, вона все одно відчуває себе недостатньо впевненою. Ба більше, повністю залежить від думки свого чоловіка.
- Невже чоловік Віти щодня пише іншим жінкам та шукає красунь у соцмережах?
- Що стало причиною такої нелюбові до себе?
- Невже Віта ладна замовчувати про образи, аби сподобатися оточуючим?
- Та чи зробить пропозицію Віті її чоловік?
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У 7 випуску експерти допомагатимуть 27-річній Анні Грабчук. Життя молодої дівчини проходить повз неї, а все через те, що гіперопіка матері не дає шансів на особисте. Крок за кроком героїні доведеться боротися з комплексами, вчитися будувати власні кордони, боротися зі страхами тощо. Проте чи зможе вона стати кращою версією себе, якщо поруч завжди є мама, яка вважає Аню своєю власністю?
- Чи вистачить Ані 7 днів, аби подорослішати та розірвати невидиму пуповину з мамою?
- Що призвело до того, що дівчина стала соціопатом та боїться заводити нові знайомства і виходити в люди?
- Хто допоможе Ані втілити мрію всього життя та заспівати?
- І як зміниться героїня випуску наприкінці тижня?
Не пропустіть 6 і 7 випуски мейковеру «Щасливі за сім днів» 4 вересня о 19:50 на телеканалі СТБ!
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