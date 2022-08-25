СТБ возвращает в эфир реалити «Щасливі за сім днів»

Когда рядом дышит война, самое ценное, что у нас есть, — жизнь. Телеканал СТБ продолжает свою миссию по эмоциональной поддержке аудитории. По многочисленным просьбам украинцев СТБ возвращает в эфир проекты, снятые до 24 февраля, показ которых был остановлен из-за полномасштабного вторжения россии в Украину. Среди них – мейковер «Щасливі за сім днів».

«Щасливі за сім днів» – это проект, который возвращает к жизни и напоминает: ты сможешь услышать себя, ты имеешь право выбирать свой путь, твое счастье впереди. Как разобраться во внутренних страхах и пережить сложные времена? Как наполнить жизнью каждый свой день, забыть о сложностях и продолжать верить в себя? Что мне поможет измениться извне и обрести внутреннюю силу на пути к своему счастью?

Ответы на эти вопросы зрителям и героиням проекта помогут найти эксперты, которым много лет доверяют миллионы украинцев – телеведущая Надежда Матвеева, психолог Андрей Жельветро и фитнес-тренер, специалист по правильному питанию Марина Боржемская.

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Проект возвращается в эфир СТБ 28 августа в 19:50 сразу двумя новыми выпусками и будет выходить по воскресеньям.

Напомним, премьера реалити «Щасливі за сім днів» состоялась в эфире СТБ в начале февраля и была остановлена ​​с началом полномасштабной войны. Еженедельно эксперты работают с одной из героинь, чтобы помочь ей изменить отношение к себе и через семь дней увидеть внешнюю и внутреннюю трансформацию.

Над проектом работает команда, ранее создававшая реалити «Зважені та щасливі», «Я соромлюсь свого тіла » и др.

Производство: Starlight Production

Директор творческой студии — Екатерина Ведмеденко

Руководитель проекта — Дарья Майборода

Генеральная продюсер программ СТБ — Наталья Франчук.

Этой осенью люби жизнь, почувствуй жизнь, живи жизнь вместе с СТБ!

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