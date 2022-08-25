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Щасливі за сім днів

СТБ повертає в ефір реаліті «Щасливі за сім днів»

25.08.2022

Коли поряд дихає війна, найцінніше, що ми маємо, — життя. Телеканал СТБ продовжує свою місію з емоційної підтримки аудиторії. На численні прохання українців СТБ повертає в ефір проєкти, відзняті до 24 лютого, показ яких було зупинено через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Серед них – мейковер «Щасливі за сім днів»

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“Щасливі за сім днів” – це проєкт, який повертає до життя і нагадує: ти зможеш почути себе, ти маєш право обирати свій шлях, твоє щастя попереду. 

Як розібратись у внутрішніх страхах і пережити складні часи? Як наповнити життям кожен свій день, забути про складнощі і продовжувати вірити в себе? Що мені допоможе змінитися ззовні й здобути внутрішню силу на шляху до свого щастя? Відповіді на ці питання глядачам і героїням проєкту допоможуть віднайти експерти, яким багато років довіряють мільйони українців – телеведуча Надія Матвєєва, психолог Андрій Жельветро і фітнес-тренерка, фахівчиня з правильного харчування Марина Боржемська. 

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Проєкт повертається в ефір СТБ 28 серпня о 19:50 одразу двома новими випусками і виходитиме щонеділі.

Нагадаємо, прем’єра реаліті «Щасливі за сім днів» відбулася в ефірі СТБ на початку лютого і була зупинена з початком великої війни. Щотижня експерти працюють з однією з героїнь, щоб допомогти їй змінити ставлення до себе та через сім днів побачити у собі зовнішню та внутрішню трансформацію. 

Над проєктом працює команда, яка раніше створювала реаліті «Зважені та щасливі», «Я соромлюсь свого тіла» та ін.

Виробництво: Starlight Production

Директорка творчої студії Катерина Ведмеденко

Керівниця проєкту Дар’я Майборода

Генеральна продюсерка програм СТБ Наталя Франчук.

Цієї осені люби життя, відчуй життя, живи життя разом з СТБ!

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