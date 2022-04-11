Как разговаривать с друзьями в россии, которые поддерживают путина?

Вот уже второй месяц в Украине идет война, развязанная россией. И если вначале многие украинцы надеялись на то, что граждане рф остановят ее, то сейчас подобных надежд уже совсем не осталось. Но как же говорить с друзьями в россии, которые поддерживают путина? И почему россияне не верят в объективную реальность? Знает психолог и эксперт проекта СТБ «Счастливы за семь дней» Андрей Жельветро.

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Россияне являются жертвами сильной и профессиональной пропаганды. Им три тысячи дней подряд зомбировали голову, поэтому достучаться до их логики не получится. Они не почувствуют жалости к нашим потерям, потому что просто не верят в них. Что же делать, чтобы влиять на россиян и расшатывать их состояние? Психолог Андрей Жельветро советует делать следующее:

Логика, жалость, проклятия ― не работают

Логические доводы, попытки вызвать жалость и проклятия в сторону россиян не работают. Необходимо давить на их болезненные места. Интересуйтесь курсом доллара, возможностью куда-то поехать отдохнуть, купить одежду, бытовые товары, еду, запчасти для авто и т.д.

Внушайте им страх нашей силы

Русские понимают только язык страха и уважают только тех, кто вызывает у них это чувство. Поэтому формируйте в них чувство страха относительно того, как жестоко бьются наши Вооруженные Силы и как они никого не жалеют (конечно, кроме тех, кто сдается в плен).

Это будет расшатывать их веру в силу путина и собственное будущее.

Верим в нашу победу! Слава Украине!

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