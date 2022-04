Ось уже другий місяць в Україні триває війна, розв’язана росією. І якщо спочатку багато українців сподівалися на те, що громадяни рф зупинять її, то зараз таких надій уже зовсім не залишилося. Але як же говорити з друзями в росії, які підтримують путіна? І чому росіяни не вірять в об’єктивну реальність? Знає психолог та експерт проєкту СТБ «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро.

Більше на тему: «Вибач, але ми одне одного не зрозуміємо»: Що робити, якщо ваші родичі з росії не вірять, що в Україні війна

Росіяни є жертвами потужної та професійної пропаганди. Їм 3000 днів поспіль зомбували голову, тому достукатися до їхньої логіки не вийде. Вони не відчують жалю до наших втрат, бо просто не вірять у них. То що ж робити, щоби впливати на росіян і розхитувати їхній стан? Психолог Андрій Жельветро радить робити так:

Логічні доводи, намагання викликати жалість і прокльони в бік росіян не працюють. Необхідно тиснути на їхні болючі місця. Цікавтеся про курс долара, можливість кудись поїхати відпочити, купити одяг, побутові товари, їжу, запчастини для авто тощо.

Росіяни розуміють лише мову страху і поважають лише тих, хто викликає в них це почуття. Тому формуйте в них почуття страху щодо того, як жорстоко б’ються наші Збройні Сили і як вони нікого не шкодують (звичайно, крім тих, хто здається в полон).

Це розхитуватиме їхню віру в силу путіна і власне майбутнє.

Віримо в нашу перемогу! Слава Україні!

Більше на тему: Відчуття ненависті до росіян: що робити, розповів Андрій Жельветро

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.