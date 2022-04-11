Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Як розмовляти з друзями в росії, які підтримують путіна, розповів Андрій Жельветро

11.04.2022

Ось уже другий місяць в Україні триває війна, розв’язана росією. І якщо спочатку багато українців сподівалися на те, що громадяни рф зупинять її, то зараз таких надій уже зовсім не залишилося. Але як же говорити з друзями в росії, які підтримують путіна? І чому росіяни не вірять в об’єктивну реальність? Знає психолог та експерт проєкту СТБ «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро.

Как разговаривать с друзьями в россии, которые поддерживают путина?

Більше на тему: «Вибач, але ми одне одного не зрозуміємо»: Що робити, якщо ваші родичі з росії не вірять, що в Україні війна

Росіяни є жертвами потужної та професійної пропаганди. Їм 3000 днів поспіль зомбували голову, тому достукатися до їхньої логіки не вийде. Вони не відчують жалю до наших втрат, бо просто не вірять у них. То що ж робити, щоби впливати на росіян і розхитувати їхній стан? Психолог Андрій Жельветро радить робити так:

Логіка, жалість, прокльони ― не працюють

Логічні доводи, намагання викликати жалість і прокльони в бік росіян не працюють. Необхідно тиснути на їхні болючі місця. Цікавтеся про курс долара, можливість кудись поїхати відпочити, купити одяг, побутові товари, їжу, запчастини для авто тощо.

Вселяйте в них страх нашої сили

Росіяни розуміють лише мову страху і поважають лише тих, хто викликає в них це почуття. Тому формуйте в них почуття страху щодо того, як жорстоко б’ються наші Збройні Сили і як вони нікого не шкодують (звичайно, крім тих, хто здається в полон).

Це розхитуватиме їхню віру в силу путіна і власне майбутнє.

Віримо в нашу перемогу! Слава Україні!

Більше на тему: Відчуття ненависті до росіян: що робити, розповів Андрій Жельветро

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send