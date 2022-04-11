Ось уже другий місяць в Україні триває війна, розв’язана росією. І якщо спочатку багато українців сподівалися на те, що громадяни рф зупинять її, то зараз таких надій уже зовсім не залишилося. Але як же говорити з друзями в росії, які підтримують путіна? І чому росіяни не вірять в об’єктивну реальність? Знає психолог та експерт проєкту СТБ «Щасливі за сім днів» Андрій Жельветро.

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Росіяни є жертвами потужної та професійної пропаганди. Їм 3000 днів поспіль зомбували голову, тому достукатися до їхньої логіки не вийде. Вони не відчують жалю до наших втрат, бо просто не вірять у них. То що ж робити, щоби впливати на росіян і розхитувати їхній стан? Психолог Андрій Жельветро радить робити так:

Логіка, жалість, прокльони ― не працюють

Логічні доводи, намагання викликати жалість і прокльони в бік росіян не працюють. Необхідно тиснути на їхні болючі місця. Цікавтеся про курс долара, можливість кудись поїхати відпочити, купити одяг, побутові товари, їжу, запчастини для авто тощо.

Вселяйте в них страх нашої сили

Росіяни розуміють лише мову страху і поважають лише тих, хто викликає в них це почуття. Тому формуйте в них почуття страху щодо того, як жорстоко б’ються наші Збройні Сили і як вони нікого не шкодують (звичайно, крім тих, хто здається в полон).

Це розхитуватиме їхню віру в силу путіна і власне майбутнє.

Віримо в нашу перемогу! Слава Україні!

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