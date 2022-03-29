Что делать, если родные в зоне боевых действий и не выходят на связь

Уже больше месяца в Украине идет полномасштабная война, и за это время жизнь каждого из нас так или иначе изменилась. Кто-то потерял работу, кому-то пришлось уехать в более безопасные регионы, а кто-то постоянно переживает за близких. Но что же делать, если родные сейчас находятся в зоне боевых действий и не выходят на связь? Как справляться с тревогой и напряжением? Рассказывает психолог Андрей Жельветро.

Больше по теме: Правила сильних і непереможних: Как пережить третью фазу психологического опустошения во время войны?

Постоянная тревога за родных сейчас стала, увы, неотъемлемой частью жизни для многих украинцев. И если близкие находятся в зоне боевых действий, то держаться сложнее вдвойне. Как же себя успокаивать, если родные не выходят на связь? Психолог Андрей Жельветро рекомендует делать следующее:

1. Загрузить себя тяжелым трудом

Во-первых, нужно загрузить себя тяжелой работой. Поскольку когда работает тело, то мозг переключается, а когда тело тяжело работает, то эмоции утихают. Поэтому если вы будете делать что-то тяжелое, то будете страдать меньше.

2. Искать духовную опору, молиться

Если мы не можем повлиять на события, то есть смысл обращаться к духовности. К примеру, молиться.

3. Общаться с опытными людьми, военными

Также можно пообщаться с военными. С теми людьми, которые имеют опыт, которые являются профессионалами и которые своими объяснениями могут дать вам надежду на то, когда и как может произойти освобождение ваших родственников.

Держимся и верим в нашу общую победу!

Больше по теме: Что делать, если не можешь уснуть? Советы, как справиться с бессонницей

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.