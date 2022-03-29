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Що робити, якщо рідні в зоні бойових дій і не виходять на зв’язок, розповів Андрій Жельветро

29.03.2022

Уже більше місяця в Україні триває повномасштабна війна, і за цей час життя кожного з нас так чи інакше змінилося. Хтось втратив роботу, комусь довелося виїхати до безпечніших регіонів, а хтось постійно переживає за близьких. Але що робити, якщо рідні зараз перебувають у зоні бойових дій і не виходять на зв’язок? Як справлятися з тривогою та напругою? Розповідає психолог Андрій Жельветро.

Что делать, если родные в зоне боевых действий и не выходят на связь

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Постійна тривога за рідних зараз стала, на жаль, невід’ємною частиною життя для багатьох українців. І якщо близькі перебувають у зоні бойових дій, то триматися вдвічі складніше. Як же заспокоювати себе, якщо рідні не виходять на зв’язок? Психолог Андрій Жельветро рекомендує робити так:

1. Завантажити себе важкою працею

По-перше, треба завантажити себе важкою роботою. Оскільки, коли працює тіло, то мозок переключається, а коли тіло важко працює, то емоції вщухають. Тому якщо ви робитимете щось важке, то будете страждати менше.

2. Шукати духовну опору, молитися

Якщо ми не можемо вплинути на події, то є сенс звертатися до духовності. Наприклад, молитися. 

3. Спілкуватися з досвідченими людьми, військовими

Також можна поспілкуватися з військовими. З тими людьми, які мають досвід, які є професіоналами і які своїми поясненнями можуть дати вам надію стосовно того, коли і як може відбутися визволення ваших родичів.

Тримаймося і вірмо в нашу спільну перемогу!

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