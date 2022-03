Уже більше місяця в Україні триває повномасштабна війна, і за цей час життя кожного з нас так чи інакше змінилося. Хтось втратив роботу, комусь довелося виїхати до безпечніших регіонів, а хтось постійно переживає за близьких. Але що робити, якщо рідні зараз перебувають у зоні бойових дій і не виходять на зв’язок? Як справлятися з тривогою та напругою? Розповідає психолог Андрій Жельветро.

Постійна тривога за рідних зараз стала, на жаль, невід’ємною частиною життя для багатьох українців. І якщо близькі перебувають у зоні бойових дій, то триматися вдвічі складніше. Як же заспокоювати себе, якщо рідні не виходять на зв’язок? Психолог Андрій Жельветро рекомендує робити так:

По-перше, треба завантажити себе важкою роботою. Оскільки, коли працює тіло, то мозок переключається, а коли тіло важко працює, то емоції вщухають. Тому якщо ви робитимете щось важке, то будете страждати менше.

Якщо ми не можемо вплинути на події, то є сенс звертатися до духовності. Наприклад, молитися.

Також можна поспілкуватися з військовими. З тими людьми, які мають досвід, які є професіоналами і які своїми поясненнями можуть дати вам надію стосовно того, коли і як може відбутися визволення ваших родичів.

Тримаймося і вірмо в нашу спільну перемогу!

