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Video: Рідна мачуха: 5 серія дивитися онлайн – 24.11.2021

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Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 5 серія від 24.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Марія вперше побачить своє нове обличчя і зрозуміє, що її більше немає, як і минулого життя. Тепер є Ніна Фролова, яка живе в Озерську, працює в квітковому салоні та має за плечами 8 років в’язниці.

У 5 серії Рідна мачуха Ніна зізнається Тетяні, що вона дуже сумує за дітьми. Тітка вмовляє її відпустити минуле та почати життя з чистого аркушу, проте материнське серце не може заспокоїтися. Ніна вирішує поїхати в столицю і прослідкувати за своїми рідними. Побачене її вражає: Денис веде розгульний спосіб життя і не з’являється на парах, Наташа закрилася в собі, а в університеті її ображають, Сергію байдуже до дітей, адже він влаштовує особисте життя з колишньою секретаркою Анною. Як діятиме Ніна? Дивіться онлайн серіал СТБ Рідна мачуха серія 5.

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Дивитися онлайн серіал Рідна мачуха – 6 серія від 24.11.2021

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