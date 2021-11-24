Дивіться онлайн серіал Рідна мачуха 6 серія від 24.11.2021 на сайті телеканалу СТБ! Сергій приїжджає до Дениса, щоб серйозно з ним поговорити. Батько наказує сину взятися за голову та повернутися в університет, інакше він позбавить його усіх грошей. Також Сергій розповідає, що збирається одружитися з Анною. Як Денис відреагує на цю новину? Дізнайтеся просто зараз!
У 6 серії Рідна мачуха Ніна не збирається повертатися в Озерськ. Вона хоче допомогти дітям і заодно з’ясувати, хто її підставив. Для цього Ніна знаходить Ларису, домогосподарку свого колишнього чоловіка, і зізнається, що насправді вона Марія. Чи повірить їй Лариса та чи погодиться допомогти? Дивіться онлайн серіал СТБ Рідна мачуха серія 6.
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