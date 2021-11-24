Смотрите онлайн сериал Родная мачеха 6 серия от 24.11.2021 на сайте телеканала СТБ! Сергей приезжает к Денису, чтобы серьезно с ним поговорить. Отец приказывает сыну взяться за голову и вернуться в университет, иначе он лишит его всех денег. Также Сергей рассказывает, что собирается жениться на Анне. Как Денис отреагирует на эту новость? Узнайте прямо сейчас!

В 6 серии Родная мачеха Нина не собирается возвращаться в Озерск. Она хочет помочь детям и при этом выяснить, кто ее подставил. Для этого Нина находит Ларису, домохозяйку своего бывшего мужа, и признается, что на самом деле она Мария. Поверит ли Лариса и согласится ли помочь? Смотрите онлайн сериал СТБ Родная мачеха серия 6.

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