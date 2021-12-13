На другу половину грудня телеканал СТБ підготував цілу лінійку серіальних прем’єр. Глядачам не доведеться нудьгувати, адже з понеділка по четвер о 20:15 на них чекають неймовірні історії кохання і різні рецепти щастя.

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«Щастя за рецептом»

Прем’єра: 13 грудня

Скільки серій: 4

Марія працює процедурною медсестрою. Мрія всього її життя ― стати професійною кондитеркою. Отримавши премію, вона твердо вирішує витратити її на себе і записується на майстер-клас відомого кухаря. Чоловік і доросла падчерка цю ідею не підтримують, особливо коли дізнаються, що курси коштували Маші 300 євро. Усе змінюється, коли чоловік травмує руку і на лікування терміново потрібні великі гроші. Відповідальність за майбутнє сім’ї покладається на Маріїні плечі. Проте чи чесно це, якщо у складний період з близьких її ніхто не підтримав? Який рецепт щастя напише Маша сама собі? Невже назавжди зречеться мрії? І як зміниться її життя після випадкової зустрічі з кумиром-кухарем Алексєєвим?

«Щастя за рецептом» ― список акторів

Любава Грешнова;

Яків Кучеревський;

Лариса Кадочникова;

Павло Харланчук;

Надія Хільська;

Павло Вишняков та ін.

Дивіться усі 4 серії 13 грудня о 20:15 на телеканалі СТБ.

«Коханих не зрікайтеся»

Прем’єра: 17 грудня

Скільки серій: 4

У філологині Мілени чудова сім’я: чоловік-колега Андрій та дочка Даша. Подружжя живе душа в душу — разом ходять до університету, обідають у місцевій їдальні і навіть замовляють однаково здорову їжу. Але одного разу Мілена дізнається, що Андрій зустрічається з її аспіранткою Христиною. Ідеальний світ героїні виявляється колосом на глиняних ногах. Вона й не підозрювала, що Андрієві давно набрид їхній налагоджений побут. Мілена потрапляє в аварію. Несподівано в неї починається абсолютно нове життя, без здорового харчування, звичних традицій та побуту. Але нововведення не означають погане майбутнє.

«Коханих не зрікайтеся» ― список акторів

Олеся Власова;

Діма Сарансков;

Віталій Кудрявцев;

Настя Михальчук;

Сергій Деньга та ін.

Дивіться всі 4 серії 17 грудня о 20:15 на телеканалі СТБ.

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«Кава з кардамоном»

Прем’єра: 20 грудня

Скільки серій: 10

У центрі сюжету найочікуванішого серіалу цієї зими, знятого за мотивами роману Наталії Гурницької «Мелодія кави в тональності кардамону», ―

історія кохання юної Анни та вдвічі старшого Адама. Вона українка, він одружений польський шляхтич. Їхні глибокі трепетні почуття розвиваються на тлі революційних подій 1848–1849 років, за часів «Весни народів». На них чекає не лише щастя, а й осуд суспільства. Книжка пронизана палкими емоціями, і екранізація повністю передає відчуття читача. Разом з Анною та Адамом глядачі переживуть сильну та драматичну історію кохання.

«Кава з кардамоном» ― список акторів

Олена Лавренюк;

Павел Делонг;

Тарас Цимбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаєва;

Софія Бровко;

Анастасія Остреїнова;

Павло Алдошин;

Дорота Делонг;

Людмила Смородіна;

Ніна Набока;

Віталій Ажнов;

Павло Костіцин;

Антик Павлицький;

Валерія Чайковська.

Над серіалом працювали Телеканал СТБ та Solar Media Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Українського культурного фонду. Шоуранерка серіалу ― Альона Лавренюк, режисерка ― Ірина Громозда.

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«Знайду пару коханому»

Прем’єра: 28 грудня

Скільки серій: 4

Цікава мелодрама розповість романтичну історію стосунків двох кондитерів, закоханих у свою справу. Глядачі познайомляться з героями — Надею та Віктором, яких зіграли улюблені актори Антоніна Хижняк та Антон Денисенко.

Надія ― віртуоз у створенні незабутніх смаків та оригінальних дизайнів весільних тортів. Навколо неї завжди вирує життя, а вона — епіцентр цього життя. Та крім любові до кондитерського мистецтва, Надя має талант об’єднувати самотні серця. А ось Віктор — стриманий, справедливий і скептично налаштований до експериментів. Починається справжнє змагання, коли Віктор дізнається, що його колега, окрім висходжування тіста, допомагає створювати сім’ї. Він вважає Надю аферисткою і дамочкою з невлаштованим особистим життям. Надія ж пропонує йому парі: вона знайде йому другу половинку, або він стане головним технологом на фабриці. Та наскільки вони різні? Чи можливі взагалі почуття після спалахів ненависті? І як знайти пару тому, у кого давно закоханий? На всі ці запитання дасть відповідь мелодрама «Знайду пару коханому».

«Знайду пару коханому» ― список акторів

Антон Денисенко;

Антоніна Хижняк;

Анастасія Цимбалару;

Влад Нікітюк;

Юрій Феліпенко.

Генеральна продюсерка серіалу ― Галина Балан-Тімкіна, режисер-постановник Максим Мехеда.

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«Дівчата»

Прем’єра: 29 грудня

Скільки серій: 4

Легка історія напередодні свят перенесе глядачів в атмосферу знайомих життєвих ситуацій. Події відбуваються влітку, коли подруги щодня зустрічаються в кафе, де обговорюють справи насущні. Три найкращі подруги — Катруся, Інна та Віка — переживають різні, але однаково важливі події життя: створення бізнесу, пошук чоловіка, налагодження стосунків із дитиною…

«Дівчата» ― список акторів

Наталка Денисенко;

Анастасія Цимбалару;

Анна Кузіна;

Дмитро Сарансков.

Режисер ― Антон Щербаков, сценаристки ― Лора Мальцева та Оксана Безрутченко.

Вмикайте телеканал СТБ о 20:15 і дивіться одразу всі 4 серії захопливої історії.

СТБ ― лідер росту серед великих телеканалів у 2021 році. За результатами телеперегляду одинадцяти місяців, СТБ збільшив частку на 21% щодо минулого року і міцно посідає місце в трійці найпопулярніших телеканалів країни. У листопаді СТБ посів друге місце серед усіх телеканалів. У топпроєктах каналу: «Кріпосна» (найрейтинговіший серіал осені), «Україна має талант» (найкраща розважальна програма осені та лідер листопада з часткою 17,1), «Холостячка», «Супермама», «Вікна-новини», «Один за всіх», «Битва екстрасенсів» та прем’єри в розділі «СТБ-серіал».

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