13 грудня о 20:15 на СТБ виходить драматичний серіал «Щастя за рецептом». Головна героїня завжди більше думала про інших, ніж про себе. Але чим обернулася для неї така позиція? І чи заслуговує вона на щастя? Про що сюжет серіалу «Щастя за рецептом» ― читайте і дивіться на СТБ.

На СТБ виходить новий серіал «Щастя за рецептом», у якому розкриється драма стосунків у сім’ї і покажуть, чи вдасться звичайній дівчині знайти своє кохання та досягти мрії всього життя.

«Щастя за рецептом»: що покажуть у серіалі від 13.12.2021:

Героїня серіалу Марія працює процедурною медсестрою, але мріє стати кондитером. Проте ні її мрію, ні її кулінарні таланти не підтримують у сім’ї. Не дивно, що несподівану премію у 300 євро вона витрачає на курси. Проте її падчерка і чоловік не в захваті від того, що Марія щось зробила для себе.

Незабаром чоловік отримує травму і його лікування, а також забезпечення сім’ї лягають на плечі героїні. Вона бере кредити в банку і мусить покинути навчання, тоді як доросла падчерка взагалі не дбає про батька.

Проте чи чесно це, якщо в скрутні часи з близьких її ніхто не підтримав?

Марії доведеться поїхати з дому ― вона працюватиме особистою помічницею літньої, але заможної жінки зі складним характером. Та що вона зробить, коли дізнається про зради чоловіка? Який рецепт щастя напише Маша сама собі? Чи змінить її життя зустріч із кумиром-кухарем? І чи йтиме вона до своєї мрії?

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