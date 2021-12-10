13 декабря в 20:15 на СТБ выходит драматический сериал «Счастье по рецепту». Главная героиня всегда больше думала о других, чем о себе. Но чем обернулась для нее такая позиция? И заслуживает ли она счастья? О чем будет сериал «Счастье по рецепту» ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит новый сериал «Счастье по рецепту», в котором раскроется драма отношений в семье и покажут, удастся ли обычной девушке найти свою любовь и добиться мечты всей жизни.

«Счастье по рецепту»: что покажут в сериале от 13.12.2021:

Героиня сериала Мария работает процедурной медсестрой, но мечтает стать кондитером. Однако ни ее мечту, ни ее кулинарные таланты не поддерживают в семье. Не удивительно, что неожиданную премию в 300 евро она тратит на курсы. Но ее падчерица и муж не в восторге, что Мария что-то сделала для себя.

Вскоре муж получает травму, и его лечение, а также обеспечение семьи ложатся на плечи героини. Она берет кредиты в банке и должна бросить учебу, в то время как взрослая падчерица вообще не заботится об отце.

Однако честно ли это, если в сложное время из близких ее никто не поддержал?

Марии придется уехать из дома ― она будет работать личной помощницей пожилой, но состоятельной женщины со сложным характером. Но что она сделает, когда узнает об изменах мужа? Какой рецепт счастья напишет Маша сама себе? Изменит ли ее жизнь встреча с кумиром-поваром? И будет ли она идти к своей мечте?

Video: «Счастье по рецепту»: Что будет в 1―4 сериях драмы Счастье по рецепту – 1-4 серия на сайте СТБ уже 13.12.2021. О чем сюжет 1-4 серий Счастье по рецепту 2021 читайте в анонсе. Счастье по рецепту 1-4 серия 13.12.2021

Смотрите все серии сериала «Счастье по рецепту» 13 декабря в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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