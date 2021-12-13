На вторую половину декабря телеканал СТБ подготовил целую линейку сериальных премьер. Зрителям не придется скучать, ведь с понедельника по четверг в 20:15 их ждут невероятные истории любви и самые разные рецепты счастья.

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«Счастье по рецепту»

Премьера: 13 декабря

Сколько серий: 4

Мария работает процедурной медсестрой. Мечта всей ее жизни — стать профессиональным кондитером. Получив премию, она твердо решает потратить ее на себя и записывается на мастер-класс известного повара. Муж и взрослая падчерица эту идею не поддерживают, особенно когда узнают, что курсы обошлись Маше в 300 евро. Все меняется, когда супруг травмирует руку и на лечение срочно необходимы большие деньги. Ответственность за будущее семьи возлагается на плечи Марии. Однако честно ли это, если в сложный период времени из близких ее никто не поддержал? Какой рецепт счастья напишет Маша сама себе? Неужели навсегда отречется от мечты? И как изменится ее жизнь после случайной встречи с кумиром-поваром Алексеевым?

«Счастье по рецепту» ― список актеров

Любава Грешнова;

Яков Кучеревский;

Лариса Кадочникова;

Павел Харланчук;

Надежда Хильская;

Павел Вишняков и др.

Смотрите все 4 серии 13 декабря в 20:15 на телеканале СТБ.

«Не отрекаются любя»

Премьера: 17 декабря

Сколько серий: 4

У филолога Милены прекрасная семья: муж-коллега Андрей и дочь Даша. Супруги живут душа в душу — вместе ходят в университет, обедают в местной столовой и даже заказывают одинаково здоровую еду. Но однажды Милена узнает, что Андрей встречается с ее аспиранткой Кристиной. Идеальный мир героини оказывается колоссом на глиняных ногах. Она и не подозревала, что Андрею давно наскучил их налаженный быт. Милена попадает в аварию. Неожиданно у нее начинается совершенно новая жизнь, без здорового питания, привычных традиций и быта. Но новшества не означают плохое будущее.

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«Не отрекаются любя» ― список актеров

Олеся Власова;

Дима Сарансков;

Виталий Кудрявцев;

Настя Михальчук;

Сергей Деньга и др.

Смотрите все 4 серии 17 декабря в 20:15 на телеканале СТБ.

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«Кофе с кардамоном»

Премьера: 20 декабря

Сколько серий: 10

В центре сюжета самого ожидаемого сериала этой зимы, снятого по мотивам романа Натальи Гурницкой «Мелодия кофе в тональности кардамона», ―

история любви юной Анны и вдвое старшего Адама. Она украинка, он — женатый польский шляхтич. Их глубокие трепетные чувства развиваются на фоне революционных событий 1848–1849 годов, во времена «Весны народов». Их ждет не только счастье, но и осуждение обществом. Книга пронизана пылкими эмоциями, и экранизация полностью передает ощущения читателя. Вместе с Анной и Адамом зрители переживут сильную и драматичную историю любви.

«Кофе с кардамоном» ― список актеров

Алена Лавренюк;

Павел Делонг;

Тарас Цимбалюк;

Анна Чесляк;

Олег Стальчук;

Леся Самаева;

София Бровко;

Анастасия Остреинова;

Павел Алдошин;

Дорота Делонг;

Людмила Смородина;

Нина Набока;

Виталий Ажнов;

Павел Костицын;

Антик Павлицкий;

Валерия Чайковская.

Над сериалом работали Телеканал СТБ и Solar Media Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино и Украинского культурного фонда. Шоураннер сериала ― Алена Лавренюк, режиссер ― Ирина Громозда.

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«Найду пару любимому»

Премьера: 28 декабря

Сколько серий: 4

Увлекательная мелодрама расскажет романтическую историю отношений двух кондитеров, влюбленных в свое дело. Зрители познакомятся с героями — Надей и Виктором, которых сыграли полюбившиеся актеры Антонина Хижняк и Антон Денисенко.

Надежда — виртуоз в создании незабываемых вкусов и оригинальных дизайнов свадебных тортов. Вокруг нее всегда бурлит жизнь, а она — эпицентр этой жизни. Но кроме любви к кондитерскому искусству, у Нади есть талант объединять одинокие сердца. А вот Виктор — сдержанный, справедливый и зачастую скептически настроенный к экспериментам. Начинается настоящее состязание, когда Виктор узнает, что его коллега, помимо взращивания теста, помогает создавать семьи. Он считает Надю аферисткой и дамочкой с неустроенной личной жизнью. Надежда же предлагает ему пари: она найдет ему вторую половинку, иначе он станет главным технологом на фабрике. Но насколько они разные? Возможны ли чувства после вспышек неприязни? И как отыскать пару тому, в кого давно влюблен? На все эти вопросы даст ответ мелодрама «Найду пару любимому».

«Найду пару любимому» ― список актеров

Антон Денисенко;

Антонина Хижняк;

Анастасия Цымбалару;

Влад Никитюк;

Юрий Фелипенко.

Генеральный продюсер сериала ― Галина Балан-Тимкина, режиссер-постановщик ― Максим Мехеда.

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«Девчата»

Премьера: 29 декабря

Сколько серий: 4

Легкая история в канун праздников перенесет зрителей в атмосферу знакомых жизненных ситуаций. События происходят летом, когда подруги ежедневно встречаются в кафе, где обсуждают дела насущные. Три лучшие подруги — Катруся, Инна и Вика — переживают разные, но одинаково важные события жизни: создание бизнеса, поиск мужа, налаживание отношений с ребенком…

«Девчата» ― список актеров

Наталка Денисенко;

Анастасия Цымбалару;

Анна Кузина;

Дмитрий Сарансков.

Режиссер ― Антон Щербаков, сценаристы ― Лора Мальцева и Оксана Безрутченко.

СТБ — лидер роста среди больших телеканалов в 2021 году. По результатам телесмотрения одиннадцати месяцев, СТБ увеличил долю на 21 % относительно прошлого года и прочно занимает место в топ-3 телеканалов страны. В ноябре СТБ занял второе место среди всех телеканалов. В топ-проектах канала: «Крепостная» (самый рейтинговый сериал осени), «Україна має талант» (лучшая развлекательная программа осени и лидер ноября с долей 17,1), «Холостячка», «Супермама», «Вікна-новини», «Один за всех», «Битва экстрасенсов» и премьеры в разделе «СТБ-сериал».

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