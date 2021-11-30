Кофе с кардамоном: сколько серий и график выхода

20 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Кофе с кардамоном» . Экранизация известного романа поразит зрителей правилами жизни в 19 веке. График выхода сериала «Кофе с кардамоном» и сколько серий в фильме ― читайте в материале.

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Актеры Елена Лавренюк и Павел Делонг сыграли главные роли в сериале «Кофе с кардамоном», премьера которой состоится на СТБ 20 декабря. Сериал расскажет о юной украинке, дочери священника, которая связала свою жизнь с гораздо старшим женатым шляхтичем. Их отношения ― неслыханный для XIX века поступок. Они приобрели огласку и очень сильно изменили жизнь обоих.

Сериал «Кофе с кардамоном» будет выходить с понедельника по четверг ― по две серии в понедельник и вторник и по три серии в среду и четверг. Всего в сериале «Кофе с кардамоном» будет 10 серий.

«Кофе с кардамоном»: график выхода серий

1 и 2 серия ― 20 декабря;

3 и 4 серия ― 21 декабря;

5, 6 и 7 серия ― 22 декабря;

8, 9 и 10 серия ― 23 декабря.

В «Кофе с кардамоном» появятся известные актеры Тарас Цымбалюк, Анна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаева, София Бровко, Анастасия Остреинова, Павел Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородина, Нина Набока, Виталий Ажнов, Павел Костицын и др. Режиссером выступила Ирина Громозда.

Историческая драма будет доступна в двух форматах, более откровенную версию вы сможете посмотреть на YouTube.

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20 декабря состоится премьера сериала «Кофе с кардамоном». Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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