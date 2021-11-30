20 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра довгоочікуваного серіалу «Кава з кардамоном». Екранізація відомого роману вразить глядачів правилами життя в 19 столітті. Графік виходу серіалу «Кава з кардамоном» і скільки серій у фільмі ― читайте в матеріалі.

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Актори Олена Лавренюк та Павел Делонг зіграли головні ролі в серіалі «Кава з кардамоном», прем’єра якого відбудеться на СТБ 20 грудня. Серіал розповість про юну українку, доньку священника, яка пов’язала своє життя з набагато старшим одруженим шляхтичем. Їхні стосунки ― нечуваний для XIX століття вчинок. Вони набули розголосу і дуже змінили життя обох.

Серіал «Кава з кардамоном» виходитиме з понеділка по четвер ― по дві серії у понеділок і вівторок та по три серії у середу й четвер. Усього в серіалі «Кава з кардамоном» буде 10 серій.

«Кава з кардамоном»: графік виходу серій

1 і 2 серія ― 20 грудня;

3 і 4 серія ― 21 грудня;

5, 6 і 7 серія ― 22 грудня;

8, 9 і 10 серія ― 23 грудня.

У «Каві з кардамоном» з’являться відомі актори Тарас Цимбалюк, Ганна Чесляк, Олег Стальчук, Леся Самаєва, Софія Бровко, Анастасія Остреїнова, Павло Алдошин, Дорота Делонг, Людмила Смородіна, Ніна Набока, Віталій Ажнов, Павло Костіцин та ін. Режисеркою стала Ірина Громозда.

Історична драма буде доступна у двох форматах, відвертішу версію ви зможете подивитися на YouTube.

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20 грудня відбудеться прем’єра серіалу «Кава з кардамоном». Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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