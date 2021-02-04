Телеканал СТБ представляет новый сериал – мелодраму Тень любви. В сериале вы познакомитесь с главной героиней — Риной, которая 10 лет прожила с мужем Тимофеем счастливой супружеской жизнью, а в один день узнает, что у него есть любовница. Узнав такую новость, Рина решает забрать сына и уехать, но ей сообщают, что Тимофей попал в автокатастрофу. В больнице Рина узнает, что с мужем пострадала и его любовница. Вскоре соперница умирает, а Тимофею необходимо дорогостоящее лечение.

Неожиданно Рина узнает, что у ее мужа и его любовницы остался сын — Павлик. Теперь, кроме Рины, о мальчике позаботиться некому… Что же будет делать отчаянная женщина, жизнь которой, кардинально изменилась буквально за несколько дней? Смотрите онлайн сериал Тень любви на официальном сайте телеканала СТБ! Вас ждет трогательный сюжет и невероятные жизненные перипетии.

В ролях: Мария Валешная, Александр Пашков, Артемий Егоров, Анастасия Пустовит, Никита Пархоменко, Владислав Романченко, Елена Стефанская, Светлана Шекера и другие.

Авторы сериала: Ирен Роздобудько, Владимир Харченко-Куликовский

Жанр: мелодрама

Количество серий: 4

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