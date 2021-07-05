Не пропустите продолжение мелодрамы Тень любви серия 3 от 05.07.2021 на телеканале СТБ! Рина, которая разрывается между репетиторством, детьми и Костей, почувствовала радость от первых заработанных денег. Константин же боится, что женщина, в которую он влюбился, не сможет оставить своего мужа-изменщика.

Тимофея уже отпускают домой, но он все еще в инвалидной коляске и продолжает корить себя за все беды и не имеет желания выздоравливать. Для него жизнь потеряла всякий смысл и он не понимает, почему жена, после всего, что он сделал, продолжает ухаживать за ним. Тимофей не знает, как объяснить супруге свою измену, ведь она отказывается об этом говорить. Рина сообщает мужу, что как только она поставит его на ноги — подаст на развод и их пути разойдутся навсегда.

Костя продолжает проявлять свою заботу и любовь к Рине, но теперь он просит ее приехать жить к нему. Мужчина очень боится потерять свою любимую. Но что ответит Рина, которая дала обещание нынешнему супругу? И что задумал сделать Тимофей, в то время, пока Рина поехала на свидание с Костей?

Вскоре Рина сообщает матери Тимофея, что через некоторое время она подаст на развод и уйдет от мужа. Сам же Тимофей не верит, что сможет снова ходить и даже не хочет пытаться встать на ноги.

Что же будет с семьей Рины и ее детьми? Сможет ли она убедить мужа в том, что у него есть все шансы выздороветь и жить нормальной жизнью? Узнайте прямо сейчас в новой серии мелодрамы Тень любви от 05.07.2021 на телеканале СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Тень любви — 4 серия от 05.07.2021