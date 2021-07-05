Смотрите онлайн заключительную серию мелодрамы Тень любви серия 4 от 05.07.2021 на сайте СТБ! Рина решилась поехать к Косте, но ей позвонил муж и сообщил, что ее сын сбежал из дома. Мальчик решил, что он никому не нужен в этом доме, но сможет ли Рина найти Ванечку?

Тимофей же, после всего, что случилось в его жизни, понял, что не хочет потерять свою жену навсегда. И в тот момент, когда он сдался, к нему пришел компаньон и предложил снова влиться в работу. Неужели у мужчины, который потерял надежду, появится шанс начать новую жизнь?

Рина постепенно налаживает свою жизнь — у нее новая работа и прекрасные отношения. Вот только Костя уже устал от постоянных разговоров о несчастном супруге своей любимой. Он хочет, чтобы Рина наконец-то бросила своего мужа и жила с ним.

Но почему Рина никак не решается на столь важный шаг в своей жизни? К тому же, Тимофей хочет рассказать своей супруге всю историю своей измены. Согласится ли обиженная женщина выслушивать весь любовный роман мужа? Чем закончится их история и какое решение примет Рина? Узнайте прямо сейчас в мелодраме Тень любви серия 4 от 05.07.2021 на официальном сайте телеканала СТБ!

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