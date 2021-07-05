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Video: Тінь кохання: 4 серія дивитися онлайн – 05.07.2021

Дивитися онлайн серіал Тінь кохання - 4 серія від 05.07.2021. Мелодраматичний серіал Тінь кохання серія 4 вже на сайті
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Дивіться онлайн заключну серію мелодрами Тінь кохання серія 4 від 05.07.2021 на сайті СТБ! Ріна зважилася поїхати до Кості, але їй подзвонив чоловік і повідомив, що її син втік з дому. Хлопчик вирішив, що він нікому не потрібний в цьому будинку, але чи зможе Ріна знайти Іванка?

Тимофій же, після всього, що сталося в його житті, зрозумів, що не хоче втратити свою дружину назавжди. І в ту мить, коли він здався, до нього прийшов компаньйон і запропонував знову влитися в роботу. Невже у чоловіка, який втратив надію, з’явиться шанс розпочати нове життя?

Ріна ж поступово налагоджує своє життя – у неї нова робота і прекрасні стосунки. Ось тільки Костя вже втомився від постійних розмов про нещасного чоловіка своєї коханої. Він хоче, щоб Ріна нарешті покинула свого чоловіка і жила з ним.

Але чому Ріна ніяк не наважується на такий важливий крок у своєму житті? До того ж Тимофій хоче розповісти своїй дружині всю історію своєї зради. Чи погодиться ображена жінка вислуховувати весь любовний роман чоловіка? Чим закінчиться їхня історія та яке рішення прийме Ріна? Дізнайтеся просто зараз в мелодрамі Тінь кохання серія 4 від 05.07.2021 на офіційному сайті телеканалу СТБ!

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