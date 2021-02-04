Телеканал СТБ представляє серіал – мелодраму Тінь кохання. У серіалі ви познайомитеся з головною героїнею – Ріною, яка 10 років прожила з чоловіком Тимофієм щасливим подружнім життям, а в один день дізнається, що в нього є коханка. Дізнавшись таку новину, Ріна вирішує забрати сина та поїхати геть, але їй повідомляють, що Тимофій потрапив в автокатастрофу. У лікарні Ріна дізнається, що з чоловіком в аварії постраждала і його коханка. Незабаром суперниця вмирає, а Тимофій потребує дорогого лікування.

Несподівано Ріна дізнається, що у її чоловіка та його коханки залишився син – Павлик. Тепер, крім Ріни, про хлопчика подбати нікому… Що ж робитиме відчайдушна жінка, життя якої, кардинально змінилася буквально за кілька днів? Дивіться онлайн серіал Тінь кохання на офіційному сайті телеканалу СТБ! Вас чекає зворушливий сюжет та неймовірні життєві перипетії.

У ролях: Марія Валешна, Олександр Пашков, Артемій Єгоров, Анастасія Пустовіт, Микита Пархоменко, Владислав Романченко, Олена Стефанська, Світлана Шекера та інші.

Автори серіалу: Ірен Роздобудько, Володимир Харченко-Куліковський

Жанр: мелодрама

Кількість серій: 4

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