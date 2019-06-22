Український серіал СТБ«Два полюси любові» розповідає про двох сестер, схожих одна на іншу, як дві краплі води. При народженні дівчаток розлучили. Аліна росла в багатій родині, не знаючи про те, що вона не рідна дочка своїх батьків. Женю рідний батько всіма силами намагався перетворити на сина, про якого завжди мріяв, що відбилося на її характері. В результаті Аліна і Женя схожі тільки зовні. Вони не знають про існування одне одного, але все змінює випадок. Після падіння з моста, Аліну, яка втратила пам’ять, привозять в будинок батьків Жені. Вони вже два дні чекають свою дочку, яка втекла з дому, і думають, що це вона повернулася. Чи повернеться до Аліни пам’ять? Чи зустрінуться вони з Женею і чи зможуть розплутати загадки минулого і сьогодення? Дивіться серіал «Два полюси любові» онлайн просто зараз.

У ролях: Клавдія Дрозд, Олександр Пашков, Наталя Доля, Ігор Рубашкін, Віталіна Біблів, Ірина Авдєєнко, Марк Дробот, Олександр Попов, Владислав Онищенко

Режисер: Роман Бровко

Сценаристи: Алла Жук, Олена Арбузова, Євген Арбузов

Продюсери: Катерина Шевелюк, Галина Храпко

Кількість серій: 4

Жанр: мелодрама

Дивіться також серіал Одружити неможна помилувати