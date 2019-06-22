Украинский сериал СТБ «Два полюса любви» рассказывает о двух сестрах, похожих одна на другую, как две капли воды. При рождении девочек разлучили. Алина росла в богатой семье, не зная о том, что она не родная дочь своих родителей. Женю родной отец всеми силами пытался превратить в сына, о котором всегда мечтал, что отразилось на ее характере. В итоге Алина и Женя похожи только внешне. Они не знают о существовании друг друга, но все меняет случай. После падения с моста, Алину, потерявшую память, привозят в дом родителей Жени. Они уже два дня ждут свою дочь, сбежавшую из дома, и думают, что это она вернулась. Вернется ли к Алине память? Встретятся ли они с Женей и смогут ли распутать загадки прошлого и настоящего? Смотрите сериал «Два полюса любви» онлайн прямо сейчас.

В ролях: Клавдия Дрозд, Александр Пашков, Наталья Доля, Игорь Рубашкин, Виталина Библив, Ирина Авдеенко, Марк Дробот, Александр Попов, Владислав Онищенко

Режиссер: Роман Бровко

Сценаристы: Алла Жук, Елена Арбузова, Евгений Арбузов

Продюсеры: Екатерина Шевелюк, Галина Храпко

Количество серий: 4

Жанр: мелодрама

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