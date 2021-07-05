Не пропустіть серіал Тінь кохання серія 1 від 05.07.2021 на телеканалі СТБ! У першій серії ви познайомитеся з головною героїнею Ріной, яка живе в щасливому шлюбі вже 10 років. В один день, вона випадково дізнається, що у її чоловіка є коханка. Після такої новини, Ріна збирає речі, забирає сина та їде, але по дорозі їй повідомляють, що Тимофій потрапив в аварію.

Приїхавши в лікарню, Ріна дізнається, що разом з її чоловіком, їхала його коханка. Також, жінка стикається і з водієм Костянтином, який їх віз. Незабаром коханка чоловіка несподівано помирає, а Тимофію потрібне тривале і дуже дороге лікування. Крім цього, Ріна дізнається, що у неї і Тимофія залишився син Павлик. Найстрашніше для жінки виявляється ще й те, що всі навколо знали, що у її чоловіка є інша, і тільки Ріна не мала про це жодного уявлення.

Тепер на плечі, ще вчора щасливої ​​жінки, звалилася гірка правда, важко хворий чоловік і його позашлюбний син, про якого нікому подбати. Що ж буде робити Ріна і що вона буде робити в цій непростій ситуації? Дізнайтеся прямо зараз в першій серії мелодрами Тінь кохання від 05.07.2021 на телеканалі СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Тінь кохання – 2 серія від 05.07.2021