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Video: Тінь кохання: 2 серія дивитися онлайн – 05.07.2021

Дивитися онлайн серіал Тінь кохання - 2 серія від 05.07.2021. Мелодраматичний серіал Тінь кохання серія 2 вже на сайті
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Тень любви | 05.07.2021 | 2021

Дивіться онлайн продовження мелодрами Тінь кохання серія 2 від 05.07.2021 на сайті СТБ! Ріна, яка дізналася, що у загиблої коханки чоловіка немає родичів, погодилася її поховати. Допомогти їй вирішив той же водій Костянтин, який віз коханців.

Зараз Ріна, згадуючи минуле, розуміє, що багато років жила в постійній брехні. Костянтин радить їй перестати жити минулим і подбати про майбутнє та пропонує свою допомогу. Тепер на плечі жінки звалилася велика відповідальність, і вона не знає, як із цим впоратися, адже після інституту Ріна ніколи не працювала. До того ж компанія її чоловіка практично розвалилася, а сам Тимофій загруз у боргах. Так, залишившись без чоловіка, без підтримки та практично без грошей, Ріна змушена почати заробляти самостійно. І навіть найближча подруга, яка в добрі часи завжди була поруч, зараз відмовляється їй допомогти.

Що ж робитиме Ріна і де буде шукати гроші на лікування чоловіка та утримання двох дітей? Адже зараз вона навіть не здогадується, хто їй допоможе в найважчий момент життя … Не пропустіть другу серію мелодрами Тінь кохання від 05.07.2021 на офіційному сайті СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Тінь кохання – 3 серія від 05.07.2021

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