Не пропустіть продовження мелодрами Тінь кохання серія 3 від 05.07.2021 на телеканалі СТБ! Ріна, яка розривається між репетиторством, дітьми та Костею, відчула радість від перших зароблених грошей. Костянтин же ж боїться, що жінка, в яку він закохався, не зможе залишити свого чоловіка-зрадника.

Тимофія вже відпускають додому, але він все ще в інвалідному візку і продовжує картати себе за всі біди та не має бажання одужувати. Для нього життя втратило будь-який сенс і він не розуміє, чому дружина, після всього, що він накоїв, продовжує доглядати за ним. Тимофій не знає, як пояснити дружині свою зраду, адже вона відмовляється про це говорити. Ріна повідомляє чоловікові, що як тільки вона поставить його на ноги – подасть на розлучення і їхні шляхи розійдуться назавжди.

Костя продовжує проявляти свою турботу і любов до Ріни, але тепер він просить її переїхати жити до нього. Чоловік дуже боїться втратити свою кохану. Але що відповість Ріна, яка дала обіцянку нинішньому чоловікові? І що задумав вчинити Тимофій, в той час, поки Ріна поїхала на побачення з Костею?

Незабаром Ріна повідомляє матері Тимофія, що через певний час вона подасть на розлучення і піде від чоловіка. Сам же Тимофій не вірить, що зможе знову ходити та навіть не хоче намагатися стати на ноги.

Що ж буде з родиною Ріни та її дітьми? Чи зможе вона переконати чоловіка в тому, що в нього є всі шанси одужати та жити нормальним життям? Дізнайтеся просто зараз у новій серії мелодрами Тінь кохання від 05.07.2021 на телеканалі СТБ!

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Дивитися онлайн серіал Тінь кохання – 4 серія від 05.07.2021