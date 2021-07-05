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Video: Тень любви: 2 серия смотреть онлайн — 05.07.2021

Смотреть онлайн сериал Тень любви - 2 серия от 05.07.2021. Мелодраматический сериал Тень любви серия 2 уже на сайте
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Тень любви | 05.07.2021 | 2021

Смотрите онлайн продолжение мелодрамы Тень любви серия 2 от 05.07.2021 на сайте СТБ! Рина, которая узнала, что у погибшей любовницы мужа нет родственников, согласилась ее похоронить. Помочь ей решил тот же водитель Константин, который вез любовников.

Сейчас Рина, вспоминая прошлое, понимает, что много лет жила в постоянном вранье. Константин советует ей перестать жить прошлым и позаботиться о будущем и предлагает свою помощь. Теперь на плечи женщины свалилась большая ответственность, и она не знает, как с этим справиться, ведь после института Рина никогда не работала. К тому же, компания ее мужа практически развалилась, а сам Тимофей увяз в долгах. Так, оставшись без мужа, без поддержки и практически без денег, Рина вынуждена начать зарабатывать самостоятельно. И даже самая близкая подруга, которая в добрые времена всегда была рядом, сейчас отказалась помогать.

Что же будет делать Рина и где будет искать деньги на лечение мужа и содержание двух детей? Ведь сейчас она даже не догадывается, кто ей поможет в самый трудный момент жизни… Не пропустите вторую серию мелодрамы Тень любви от 05.07.2021 на официальном сайте СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Тень любви — 3 серия от 05.07.2021

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