Не пропустите сериал Тень любви серия 1 от 05.07.2021 на телеканале СТБ! В первой серии вы познакомитесь с главной героиней Риной, которая живет в счастливом браке уже 10 лет. В один день, она случайно узнает, что у ее мужа есть любовница. После такой новости, Рина собирает вещи, забирает сына и решает уехать, но по дороге ей сообщают, что Тимофей попал в аварию.

Приехав в больницу, Рина узнает, что вместе с ее мужем, ехала его любовница. Также, женщина сталкивается и с водителем — Константином, который их вез.

Вскоре любовница мужа неожиданно умирает, а Тимофею требуется длительное и очень дорогое лечение. Помимо этого, Рина узнает, что у нее и Тимофея остался сын — Павлик. Самое страшное для женщины оказывается еще и то, что все вокруг знали, что у ее мужа есть другая, и только Рина оставалась в неведении.

Теперь на плечи, еще вчера счастливой женщины, свалилась горькая правда, тяжело больной муж и его внебрачный сын, о котором некому позаботиться. Что же будет делать Рина и как она поступит в этой непростой ситуации? Узнайте прямо сейчас в первой серии мелодрамы Тень любви от 05.07.2021 на телеканале СТБ!

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Смотреть онлайн сериал Тень любви — 2 серия от 05.07.2021