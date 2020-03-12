Сериал СТБ Одна ложь на двоих рассказывает историю двух влюбленных, которые встретились после долгой разлуки. Она боится серьезных отношений, а он – женился на нелюбимой. Есть ли у главных героев хоть малейший шанс начать все сначала? Узнайте прямо сейчас!

Варвара живет в Киеве и работает организатором свадеб. Ее клиенты – состоятельные люди с непростыми запросами. Варя привыкла к тому, что каждый рабочий день бросает ей вызов. Она искренне любит дело, которым занимается. Организовав огромное количество чужих свадеб, Варя так и не удосужилась завести собственную семью. Со временем она стала думать, что ей это просто не нужно.

В сериале Одна ложь на двоих Варя едет в Днепр по заданию начальника. Она должна открыть филиал агентства и быстро набрать команду специалистов для организации свадьбы дочери влиятельного бизнесмена. Варя находит в интернете резюме Влада, с которым она встречалась много лет назад. Парень успел реализовать несколько интересных проектов, поэтому Варя решает взять его на работу.

Бывшие становятся отличной командой. Влад женат, и они с женой уже задумываются о ребенке. Но что если старые чувства до сих пор не умерли? Есть ли выход из этого любовного треугольника? Смотрите все серии мелодрамы Одна ложь на двоих онлайн на сайте СТБ!

В ролях: Елена Коломина, Ольга Олексий, Дмитрий Малашенко, Ирина Мохова, Ярослав Гуревич, Светлана Орличенко.

Режиссер: Александр Пархоменко

Продюсеры: Валентин Опалев, Павел Карван

Количество серий: 4

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