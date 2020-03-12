Серіал СТБ Одна брехня на двох розповідає історію двох закоханих, які зустрілися після довгої розлуки. Вона боїться серйозних стосунків, а він – одружився на нелюбій. Чи є у головних героїв хоч найменший шанс почати все спочатку? Дізнайтеся просто зараз!

Варвара живе в Києві і працює організатором весіль. Її клієнти – заможні люди з непростими запитами. Варя звикла до того, що кожен робочий день кидає їй виклик. Вона щиро любить справу, якою займається. Організувавши величезну кількість чужих весіль, Варя так і не спромоглася завести власну сім’ю. Згодом вона стала думати, що їй це просто не потрібно.

У серіалі Одна брехня на двох Варя їде в Дніпро за завданням начальника. Вона повинна відкрити філію агентства і швидко набрати команду фахівців для організації весілля дочки впливового бізнесмена. Варя знаходить в інтернеті резюме Влада, з яким вона зустрічалася багато років тому. Хлопець встиг реалізувати кілька цікавих проєктів, тому Варя вирішує взяти його на роботу.

Колишні стають відмінною командою. Влад одружений, і вони з дружиною вже замислюються про дитину. Але що як старі почуття досі не померли? Чи є вихід з цього любовного трикутника? Дивіться всі серії мелодрами Одна брехня на двох онлайн на сайті СТБ!

У ролях: Олена Коломина, Ольга Олексій, Дмитро Малашенко, Ірина Мохова, Ярослав Гуревич, Світлана Орліченко.

Режисер: Олександр Пархоменко

Продюсери: Валентин Опалєв, Павло Карван

Кількість серій: 4

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