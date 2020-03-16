Сериал СТБ «Ничто не случается дважды» не оставит равнодушным никого. Это история разворачивается в начале 90-х в военном пограничном городке, куда на место службы прибывают молодожены Дмитрий и Катя Богдановы. Юная Катя тут же влюбляется в местного Казанову — офицера Огнева. Во всех сериях «Ничто не случается дважды» отлично структурирована любовная линия и мы знакомимся с интересными персонажами, которым начинаем сопереживать. Например, начальник заставы Калинин все никак не решится жениться на своей «боевой подруге» — разбитной молодухе Раисе! Что же ждет героев «Ничто не случается дважды», смогут ли они обрести настоящую любовь и счастье?

Как обозначено выше — события сериала «Ничто не случается дважды» развиваются в небольшом городке. И по сюжету мирная жизнь там заканчивается драмой, в результате которой некоторые герои погибают. Проходит 20 лет. Состоявшийся бизнесмен Огнев встречает Машу, дочь Кати, и решает, что ее послала судьба. Но прошлое вернуть невозможно…

В ролях: Екатерина Тышкевич, Антон Батырев, Максим Дрозд, Ирина Ефремова, Надежда Грановская, Алла Масленникова, Екатерина Семёнова, Владимир Гладкий, Валентин Томусяк, Регимантас Адомайтис, Глеб Калюжный, Полина Носыхина, Ислам Зафесов, Юлия Волчкова, Анастасия Бунина, Нико Тавадзе, Ирина Калашникова, Сергей Фролов, Любовь Тимошевская, Лариса Гранаткина, Добрыня Батырев, Лиза Маркова, Мария Мархай, Соня Бойко и другие.

Режиссер: Оксана Байрак

Сценаристы: Оксана Байрак, Мария Бек, Елена Бойко

Продюсеры: Виктор Мирский, Оксана Байрак

Количество серий: 16

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